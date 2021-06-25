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«Не подчеркивает женственность»: Жасмин появилась на сцене в плотных колготках вместо брюк

Образ артистки специально для Teleprogramma.pro разобрала профессиональный стилист.

«Не подчеркивает женственность»: Жасмин появилась на сцене в плотных колготках вместо брюк
Жасмин. Фото: Global Look Press

Музыкальный фестиваль «Жара», который в эти дни проходит в Москве без зрителей, собрал порядка 200 артистов. В течение пяти дней на сцену «Крокуса» выходят российские звезды, исполняя свои хиты. В их числе и певица Жасмин. Перед камерами она появилась в ярком жакете, который накинула поверх кроп-топа и плотных колготках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Екатерина Клинова отметила, что образ не совсем удачный.

«Жасмин — наша восточная красавица всегда яркая и нежная вместе с этим. Она отлично выглядит в свои годы. Но в данном случае этот комплект не подчеркивает ее женственность, красоту и благородство. Он простоват и резковат. Я бы заменила эти плотные колготки на широкие, длинные брюки из струящейся ткани. В них бы она смотрелась гармонично, элегантно, ярко и эффектно», — сказала Клинова.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Клинова — стилист и шопер в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии» (Москва). Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

Екатерина Клинова
Екатерина Клинова. Фото: личный архив

 

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Екатерина КлиноваЖасминмода и стильпевица Жасмин