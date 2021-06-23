«Подчеркивает стройность»: Жасмин женственно подала фигуру в шелковом платье-тунике с V-образным вырезом

Певица Жасмин предстала на яхте в летящем платье-тунике свободного кроя с типографским принтом. Сочетание черного и белого оттенков она подчеркнула в аксессуарах, взяв в руки мягкую сумку-бант и примерив туфли разного цвета.

Неожиданный лук звезды специально для Teleprogramma.pro прокомментировал стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Такое тонкое шелковое платье-туника свободного кроя, как на Жасмин, идеально в солнечную жаркую погоду, кроме того, это комфортно. Такой фасон удачно смотрится на фигуре, не облегая ее полностью, а лишь слегка намекая на женственный силуэт. V-образный вырез в зоне декольте и разрез на платье образуют вертикальные линии в образе, что дополнительно вытягивает силуэт и подчеркивает стройность фигуры. Также хочу обратить ваше внимание на правильный выбор фасона рукавов, не допускайте того, чтобы они были слишком обтягивающими.

Это платье удачного фасона и его можно было бы обыграть в образе намного интереснее. Здесь я вижу не самый лучший вариант аутфита. Мне он кажется безвкусным, провинциальным. Почему певица посчитала, что такие лакированные туфли-лодочки уместны для прогулки на яхте? Для меня эксперимент с разноцветными туфлями — провален», — высказалась фэшн-эксперт.