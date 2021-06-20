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Нежная лаванда: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье-футляре

Герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую школу экономики.

Нежная лаванда: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье-футляре
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Более десяти лет Кейт Миддлтон подробно изучала проблемы британского общества – ментальное здоровье, различные зависимости и пришла к выводу, что все эти проблему уходят корнями в глубокое детство. В результате глобальной проделанной работы герцогиня Кембриджская создала свой новый фонд — The Royal Foundation Centre for Early Childhood. О его ближайших планах она рассказала в Лондонской школе экономике, куда приехала, выбрав соответствующий строгий наряд.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт надела светло-лавандовое платье-футляр LK Bennett и нюдовые лодочки на шпильках. Однако внимание окружающих больше всего привлек разноцветный зонт герцогини, под которым она укрывалась, следуя из машины в здание.

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