Особенный день: стало известно, как Кейт Миддлтон отпразднует день рождения принца Уильяма

Принцу Уильяму исполнится 39 лет. Свой день рождения 21 июня он проведет дома, в окружении детей и жены. Кейт, в свою очередь, сделает этот день – особенным. Ведь минувший год для герцога Кембриджского был сложным – он похоронил деда, испытал много отрицательных эмоций в связи с чередой скандальных интервью принца Гарри.

«Кейт сделает все, чтобы этот день для Уильяма стал незабываемым. Она всегда делает семейные праздники незабываемыми. В этом отношении она похожа на свою мать Кэрол», — пишет Express.

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Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали законными супругами в 2011 году. До этого момента молодые люди встречались практически десять лет.

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