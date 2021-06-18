«Как же вы похорошели! Космос просто»: Долина в белом жакете и рваных джинсах запечатлелась с Барановской

Популярная вокалистка и педагог Лариса Долина в последнее время очень изменилась в лучшую сторону. Звезда похудела, вместе с лишними килограммами, кажется, ушли и годы. Лариса Долина стала выглядеть лет на двадцать моложе, чем раньше. Певица приводит в восхищение поклонников и свое ближайшее окружение.

Вечер этой пятницы Лариса Александровна провела на «Русском радио», где дала интервью Юлии Барановской и ее коллеге Максиму Привалову. Об этом певица рассказала в Instagram, поделившись совместным снимком с Юлией и Максимом.

«Только что вернулась домой. Поговорили очень душевно, по-моему. Была теплая атмосфера. Правда, все очень быстро закончилось, но, может быть, так и нужно? Выйти из-за стола немножко голодным? Спасибо», — поблагодарила вокалистка своих собеседников.

Для визита на радио Лариса Долина выбрала трендовый образ. Она облачилась в рваные голубые джинсы и белый жакет с блузой.

«Какая же вы стильная! Образ огонь!», «Восхищаемся женщинами с прекрасным вкусом!», «Как же вы похорошели! Космос просто», — сделали комплименты Ларисе Долиной ее поклонники.

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