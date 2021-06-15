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«Чудо света»: в Сети появилось фото 65-летней Ларисы Долиной после похода к визажисту

По наблюдению многих пользователей, звезда помолодела еще сильнее.

«Чудо света»: в Сети появилось фото 65-летней Ларисы Долиной после похода к визажисту
Лариса Долина. Фото: Global look press

Звезда отечественной эстрады Лариса Долина после своего 65-летнего юбилея серьезно изменилась. Певица значительно похудела и помолодела, чем заставила поклонников и хейтеров заговорить о себе с новой силой. Также знаменитость завела аккаунт в Instagram, где лично публикует новости о себе и отвечает пользователям на вопросы.

Довольно часто о Ларисе Александровне рассказывает и ее единственная дочь Ангелина Миончинская. И в новой публикации наследница разместила снимок своей знаменитой мамы, на котором звезда позирует с новым макияжем.

«Чудо света мое», — подписала Ангелина, признаваясь, что не может удержаться, чтобы не посвятить маме пост.

Поклонники поспешили оценить кадр. «Сразу ахнула, как только увидела!!!  Ну просто слов не хватает! Восхитительная Лариса Александровна!!!», «Красотка», «Королева», «Восторг», «Шикарная леди!», «Какая она красивая!», — пишут фолловеры.

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