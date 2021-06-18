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Черное и белое: Орбакайте подчеркнула точеную фигуру приталенным платьем с пышной юбкой из органзы

В таком наряде Кристина появилась на юбилее у Максима Галкина.

Черное и белое: Орбакайте подчеркнула точеную фигуру приталенным платьем с пышной юбкой из органзы
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Максим Галкин отмечает свой 45-й день рождения. По этому случаю шоумен пригласил весь московский бомонд в один из московских ресторанов. Среди гостей вечера были замечены Николай Басков, Елена Север, Марина и Валентин Юдашкины, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Присутствовала на празднике и Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

На вечеринке артистка, которая в мае отметила свое 50-летие, появилась в белоснежном приталенном с пышной юбкой из органзы. Поверх него надела черную накидку.

Напомним, что Кристина приехала в Москву из США еще в апреле, ко дню рождения Примадонны. В мае она отметила свой юбилей, в чуть позже – 30-летие старшего сына Никиты Преснякова.

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