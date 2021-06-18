Вайкуле, Николаев, Орбакайте, Юдашкины: Галкин пригласил на юбилей в ресторан весь свет шоу-бизнеса

Шоумен показал на видео многочисленных гостей своего праздника. Ведущим вечеринки стал Николай Басков.

Известный телеведущий Максим Галкин поделился в сторис Instagram первыми кадрами с вечеринки в ресторане. Торжество, напомним, посвящено 45-летию шоумена, которое отмечается в эту пятницу, восемнадцатого июня.

Максим Галкин пригласил друзей на летнюю веранду ресторана. Очевидно, что и сам именинник, и его гости находились в прекраснейшем расположении духа и явно получали удовольствие от неповторимой очаровательной атмосферы летнего праздника.

В числе первых тост произнесла супруга юбиляра Алла Пугачева. Алла Борисовна поблагодарила Максима Галкина за то, что тот появился в жизни и изменил ее к лучшему.

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Задорный тон празднику задавал сам виновник торжества. С камерой в руке Максим Галкин перемещался от гостя к гостю, подпевая ведущему праздника, певцу Николаю Баскову.

«С днем рождения! Бокал искристого вина. С днем рожденья! На сердце прячется весна. С днем рожденья! Улыбка радостью полна. С днем рожденья! С днем рожденья», — выводил Николай Басков.

Максим Галкин показал, какое огромное количество гостей пришли его поздравить. На празднике были замечены Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, они сидели за одним столиком с Примадонной и Максимом Галкиным, Кристиной Орбакайте с мужем. В кадр попали Марина и Валентин Юдашкины, певица Жасмин, Валерия и Иосиф Пригожин, Лайма Вайкуле, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Олег Меньшиков. Бывшего мужа Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова на дне рождения Максима Галкина замечено не было.

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