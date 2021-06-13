«Прекрасный день»: 50-летняя Орбакайте подчеркнула стройность ног лосинами из экокожи

Недавно Кристина Орбакайте отметила свой юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Торжество по эму случаю она устроила в Москве, куда пригласила многих звезд шоу-бизнеса и друзей семьи. В выходной звезда решила встретиться с давней подругой Аллой Духовой. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Прекрасный день с любимой гостеприимной подругой. Как хочется чаще встречаться», — написала Орбакайте.

Для встречи Кристина выбрала наряд в стиле street style. Она позировала в рубашке оверсайз, стройность ног подчеркнула лосинами из экокожи, а завершила образ модными ботинками на грубой подошве.

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«Любим вас! Когда приятно смотреть! Огонь!», — писали пользователи Сети.

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