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«Прекрасный день»: 50-летняя Орбакайте подчеркнула стройность ног лосинами из экокожи

Артистка встретилась с Аллой Духовой.

«Прекрасный день»: 50-летняя Орбакайте подчеркнула стройность ног лосинами из экокожи
Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Недавно Кристина Орбакайте отметила свой юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Торжество по эму случаю она устроила в Москве, куда пригласила многих звезд шоу-бизнеса и друзей семьи. В выходной звезда решила встретиться с давней подругой Аллой Духовой. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Прекрасный день с любимой гостеприимной подругой. Как хочется чаще встречаться», — написала Орбакайте.

Для встречи Кристина выбрала наряд в стиле street style. Она позировала в рубашке оверсайз, стройность ног подчеркнула лосинами из экокожи, а завершила образ модными ботинками на грубой подошве.

«Любим вас! Когда приятно смотреть! Огонь!», — писали пользователи Сети.

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