«Восхищаюсь»: Ксения Орбакайте в удлиненном бомбере и ботинках с носочками предстала с мужем на речной прогулке

Известная певица и старшая дочка Примадонны Кристина Орбакайте в конце мая отметила юбилей – звезде исполнилось пятьдесят лет. В свои годы Кристина Орбакайте довольно юно выглядит. Она живет в гармонии с собой и окружена любимыми людьми.

В эти дни Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым находятся в Москве. В Instagram вокалистка поделилась кадрами, сделанными во время прогулки на теплоходе по Москве-реке.

«Приятных выходных и праздничного настроения вам», — подписала звезда совместные снимки с мужем.

Для прогулки по воде прохладным летним вечером Кристина Орбакайте облачилась в удлиненный бомбер черного цвета. Звезда поддержала тренд на носочки – на ногах у нее ботинки, из-под которых выглядывают ажурные коротенькие чулки.

«Шикарная пара! Желаю долгих лет совместной жизни», «Талантливая артистка Кристина! Восхищаюсь!», «Очень приятная пара!», «Вы идеальная семья, которой можно только восхищаться», — высказались поклонники Кристины Орбакайте под ее фото с мужем.

Смотрите также: