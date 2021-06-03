«Обожаю это видео»: Орбакайте показала редкие домашние кадры с Никитой, Дени и двухлетней Клавой

Певице удалось собрать под одной крышей всех внуков примадонны. Мальчишки уже давно стали самостоятельными, звездную маму они навещают не так часто.

Кристина Орбакайте время от времени делится на личной страничке в Instagram редкими домашними кадрами со своими детьми. Всего у поп-дивы трое наследников: 30-летний сын Никита Пресняков, 23-летний Дени Байсаров и девятилетняя Клавдия Земцова. Всех детей дочка примадонны родила от разных мужей: старшего сына от музыканта Никиты Преснякова, младшего — от бизнесмена Руслана Байсарова, дочка появилась в союзе певицы с предпринимателем Михаилом Земцовым.

В беседе с поклонниками артистка признавалась, что не так часто видит сыновей. Они взрослые и самостоятельные. Никита с женой моделью Аленой Красновой живет в Москве, в квартире, которую им на свадьбу подарила Алла Пугачева. А Кристина большую часть времени проводит в Штатах, у нее есть недвижимость в Майами.

В своем микроблоге певица делилась памятными кадрами, с момента съемки видеоролика прошло уже почти семь лет. Так что маленькой Клаве тогда было всего два годика. Кристина запечатлела, как Никита читал сестренке книжку на английском под звонкий смех малышки. А Дени сидел рядом на диване, увлеченно рассматривая что-то в смартфоне.

«Обожаю это видео 2014 года! Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упертый сыночек! Спасибо, что благодаря тебя я узнала это счастье — быть мамой!» — отметила певица.

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