С «мужского плеча»: Каменских показала, с чем носить рубашку в полоску

Два года назад Настя Каменских стала официальной женой Потапа, который теперь является ее продюсером. Артистка строит сольную карьеру, а также активно ведет свой микроблог. В Instagram она позирует в самых разных образах, при этом следит за трендами. На этот раз она показала, с чем носить рубашку с «мужского плеча» в узкую полоску.

Эффектная брюнетка отдала предпочтение брюкам с лампасами, которые сохранили свою актуальность с прошлого сезона. Причем, их цвет выбрала очень насыщенный – кирпичный. Сочетание со светлой рубашкой в полоску подчеркнуло яркую внешность Насти.

«Тебе нравится оверсайз также, как и мне?», — подписала снимок Каменских.

Фанаты отметили, что ей очень идет аутфит.

«Да, нравится! Классная! Красотка!», — писали пользователи Сети.

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