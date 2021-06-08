«Куда дальше»: Ольга Бузова в расклешенных брюках цвета лайма запечатлелась на крыле самолета

Теледива в стильном аутфите продолжила вояж по Европе.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в минувшее воскресенье на бизнес-джете перенеслась в Вечный город. Очутившись в столицы Италии, звезда признавалась, что Рим – ее любимый город, после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ольга Бузова щедро делилась с подписчиками Instagram снимками, сделанными в роскошных локациях Рима. Одни из них были вполне узнаваемыми, другие – не очень.

Проведя некоторое время в Вечном городе, Ольга Бузова продолжила свой вояж. Куда именно, она пока не торопится раскрывать, предложив поклонникам попытаться самим разгадать ее тайну.

«Ну что, есть мысли куда дальше лечу?» — спросила Ольга Бузова подписчиков.

Этой фразу теледива сопроводила роскошным фото, сделанным на аэродроме. Бизнес-джет, на котором Ольга путешествует в сопровождении своего пиар-менеджера, уже был готов к полету.

Ради эффектного кадра Бузова взобралась на серебристое крыло самолета и подставила свое лицо солнцу.

Для перелета Ольга Бузова выбрала максимально комфортную одежду. Она облачилась в брюки свободного кроя, немного расклешенные книзу цвета лайма, кроссовки, черный топ и бейсболку.

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