«Елена, а вы в каком театре служите?»: Бузова поставила на место Летучую, удивившуюся ее работе во МХАТе

Новость, которую в минувшее воскресенье, шестого июня, сообщила в своем Instagram поющая телеведущая Ольга Бузова, спровоцировала настоящий скандал в театральном сообществе. Диву пригласил на работу МХАТ имени Горького, Ольга уже вовсю репетирует спектакль и совсем скоро выйдет на сцену легендарного театра.

Многие деятели искусств поспешили негативно высказаться о ноу-хау МХАТа.

Режиссер Александр Молочников в своем Instagram разместил фото со Светланой Ходченковой.

«Меняю на Бузову!» — иронично подписал он кадр.

Под постом началась настоящая дискуссия о талантах Ольги Игоревны. Нелестно отозвалась о звезде в прошлом телеведущая Елена Летучая.

«Совсем зрителя не уважают! Кто на нее пойдет?» — возмутилась Летучая в комментариях к посту Молочникова.

Ольга Бузова немедленно отреагировала. В довольно едкой форме она напомнила Летучей, кем та является сейчас.

«Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене, такой как МХАТ. P. S. Сегодня о вас напишут все СМИ. Вы добились этого с помощью именно моей фамилии», — справедливо заметила Ольга Бузова.

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