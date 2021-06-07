Неожиданный выбор: Кейт Миддлтон купила кроссовки любимого бренда Меган Маркл

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом в Шотландии. Там они посетили университет, в котором познакомились почти 20 лет назад, побывали в благотворительных организациях и провели ряд встреч, в том числе сыграли с детьми в большой теннис. На одном и мероприятий обычно утонченная и элегантная герцогиня сменила шпильки на кроссовки. Причем, как пишет People, Кейт выбрала обувь любимого бренда Меган Маркл.

Кроссовки бренда Veja Esplar изготовлены из экологически чистых материалов на юге Бразилии. Приобрести их можно на многих интернет-платформах, включая «Амазон», по цене 150 долларов (почти 11 тысяч рублей).

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Добавим, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям в числе первых поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери, которую назвали Лилибет Диана.

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