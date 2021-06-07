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Неожиданный выбор: Кейт Миддлтон купила кроссовки любимого бренда Меган Маркл

Их стоимость составляет 150 долларов.

Неожиданный выбор: Кейт Миддлтон купила кроссовки любимого бренда Меган Маркл
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали с рабочим визитом в Шотландии. Там они посетили университет, в котором познакомились почти 20 лет назад, побывали в благотворительных организациях и провели ряд встреч, в том числе сыграли с детьми в большой теннис. На одном и мероприятий обычно утонченная и элегантная герцогиня сменила шпильки на кроссовки. Причем, как пишет People, Кейт выбрала обувь любимого бренда Меган Маркл.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кроссовки бренда Veja Esplar изготовлены из экологически чистых материалов на юге Бразилии. Приобрести их можно на многих интернет-платформах, включая «Амазон», по цене 150 долларов (почти 11 тысяч рублей).

Добавим, что ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям в числе первых поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери, которую назвали Лилибет Диана.

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