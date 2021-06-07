Фитнес герцогини: какие упражнения выполняет Кейт Миддлтон

За последние восемь лет Кейт Миддлтон успела стать трижды мамой. При этом 39-летняя герцогиня сохранила прекрасную физическую форму. Как тренируется жена принца Уильяма, рассказал My London.

Когда семья отдыхает в Норфолке, Кейт старается выделить время для пробежек по сельской местности. Прошлой осенью она делилась видеороликом, который сделала во время бега. Кроме того, Кейт активно держит «планку» и отжимается от пола. Некоторые источники утверждают, что Кембриджская также занимается йогой, но официального подтверждения этому нет. Также Миддлтон не прочь покататься на велосипеде и заняться греблей.

Напомним, что Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма в 2011 году. Пара воспитывает троих детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту.

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