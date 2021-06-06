«Очень крутой костюмчик»: Ольга Бузова в кроп-топе, шортах и рубашке приехала на репетицию во МХАТ имени Горького

Звезда с некоторых пор служит в известном театре.

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет горизонты. Звезда объявила, что стала актрисой московского МХАТ имени Горького. Ольга призналась, что долго держала эту новость в секрете, а теперь рада возможности снимать сторис из театрального закулисья.

В это воскресенье, 6 июня, теледива приехала во МХАТ на репетицию.

«Наконец-то, я могу снимать сторис, — обрадовано говорит Бузова за кадром. — Вот здесь я каждый день круглосуточно. Наш девиз по жизни: «Улыбаемся и пашем», иногда – машем. В гримерке мы проводим очень много времени».

Ольга Бузова приехала во МХАТ в трендовом наряде. Звезда облачилась в черный кроп-топ, белую рубашку и шорты и такого же цвета кроссовки. Красотка дала понять, что в восторге от своего летнего образа.

«Очень крутой костюмчик – шортики, рубашечка», — поделилась Ольга Бузова.

Она также призналась, что невероятно счастлива, что теперь будет выходить на сцену легендарного МХАТа. Ведь сбылась ее заветная мечта – Ольга еще двадцать лет назад говорила родителям, что очень хочет поступать в театральный вуз.

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