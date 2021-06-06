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«О театральной сцене я мечтала всегда»: Ольга Бузова стала актрисой МХАТа

Певица поделилась радостным для нее событием и рассказала о своем образовании.

«О театральной сцене я мечтала всегда»: Ольга Бузова стала актрисой МХАТа
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что стала актрисой одного из самых популярных российских театров.

Артистка заявила, что будет выступать в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Ольга отметила, что ее переполняют эмоции, потому что сбылась давняя мечта певицы.

«20 лет назад я пришла к маме и сказала, что хочу поступать в театральный институт. Но мама запретила мне это делать, и я поступила в СПбГУ на геофак… Отучилась и закончила его с красным дипломом, а, на минуточку, это лучшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Но о театральной сцене я мечтала всегда, в моей жизни было много постановок и антреприз, но я мечтала о серьезном спектакле в лучшем и самом знаковом театре страны», — рассказала Бузова. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова на сцене. Фото: Instagram.com/buzova86

И все же у знаменитости получилось стать актрисой. Сейчас Бузова готовится к премьере спектакля и обещает своим поклонникам грандиозное выступление:

«Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ».

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