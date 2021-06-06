«Лучшая из лучших»: Орбакайте в кипенно-белом костюме подчеркнула талию золотистым ремнем

Недавно Кристина Орбакайте отметила свой юбилей. Ей исполнилось 50 лет. По прошествии праздника артистка вновь вышла на сцену. На этот раз она отметилась на праздничном концерте театра-студии «Непоседы». На публике дочь Пугачевой появилась в кипенно-белом брючном костюме. Талию подчеркнула золотистым широким ремнем. Напомним, акцент на талию недавно сделала и Алла Пугачева. В таком образе она появилась как раз-таки на празднике дочери.

«Лучшая из лучших! Красотка! Красавица! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, основную часть времени Кристина с семьей проводит в США. Она живет во Флориде с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, дочкой Клавдией. Недавно к ним приехал средний сын артистки Дени Байсаров, который продолжительное время учился в Лондоне. Старший сын певицы Никита Пресняков с семьей живет в Москве.

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