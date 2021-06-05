Акцент на принт: Стефания Маликова похвасталась платьем с леопардовыми пятнами

В одной из последних публикаций личного аккаунта внучки Юрия Маликова — Стефании — появилась фотоподборка девушки в длинном блестящем платье. Примечательно, что этот наряд принадлежит личному бренду Стеши.

Напомним, Маликова еще во время карантина весной 2020 года решила стать дизайнером одежды. Студентка МГИМО сама рисует эскизы и уже выпустила не одну коллекцию платьев, жакетов и юбок.

К слову, Стеша сама с удовольствием носит свои изделия. На этот раз она предстала в длинном светло-болотном платье. Разлетающаяся юбка, разрез и переливающийся принт стали главными украшениями торжественного аутфита девушки.

«Какая же красивая и элегантная», «Стройная и величавая. Вы просто окутываете прекрасной, образцовой красотой», «Платье шикарное, а вы прекрасны», «Очаровательная девушка», — восхитились красотой Стефании ее подписчики.

Отметим, что в качестве принта для платья Стеша выбрала леопардовые пятна. Однако вместо привычной желто-черной раскраски, девушка сделала пятна цвета металлик. К платью Маликова добавила пиджак белоснежного оттенка и такие же кипенно-белые босоножки на высоком каблуке, а также сумочку фисташкового цвета. В качестве украшений на Стефании были серьги-кольца с крупными стразами.

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