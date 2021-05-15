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«Хочу к тебе»: Стефания Маликова в воздушном белоснежном платье намекнула о своих чувствах

21-летняя дочь Дмитрия Маликова отдыхает на Мальдивах.

«Хочу к тебе»: Стефания Маликова в воздушном белоснежном платье намекнула о своих чувствах
Стефания Маликова в красном платье в горох. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Создательница бренда платьев — Стефания Маликова — облачилась в кипенно-белый наряд с разлетающейся юбкой выше колена на отдыхе на Мальдивских островах.

Племянница певицы Инны Маликовой примерила платье цвета снежной вьюги, однако продемонстрировала его Стеша на теплом песочном пляже. Маликова сделала несколько фото в новом аутфите и разместила их на своей страничке. Оттенок платья перекликался с цветом облаков на заднем фоне снимков и контрастировал с загорелой кожей девушки.

Стеша выбрала воздушный материал для своего наряда. Тканевый пояс Маликова завязала на бант. Сетка и гипюр также украсили белоснежное мини-платье с длинными рукавами.

«Мы так близки с тобой сейчас, как никогда, в последний раз еще, еще. Хочу назад, хочу к тебе», — процитировала Стефания  строки из папиной песни «Еще, еще».

Поклонники были очарованы Маликовой. Подписчики оценили фэшн-выбор Стеши. А некоторые фанаты заметили влюбленное состояние девушки:

«Прекрасные строки!», «Беленькая, воздушная, как облачко!», «Изящная, воздушная, милая, прекрасная! Куколка волшебная, вся из сказки!», «Излучаешь любовь», «Образ белой зефирки».

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