«Я иду такая красивая»: Наталья Подольская в шортиках цвета «взбесившейся Барби» прогулялась по парку Горького

Вокалистка облачилась в ярко-розовый наряд для прогулки по Москве.

Популярная певица и мама двух мальчиков — Темы и Вани — Наталья Подольская выбрала в своем плотном графике время, чтобы провести его со своей мамой и подругой.

Три дамы прогулялись по теплой июньской Москве, решив задержаться в парке Горького.

Для летнего променада Наталья Подольская выбрала трендовый наряд в стиле кэжуал. Вокалистка облачилась в жакет оверсайз и шортики цвета «взбесившейся Барби» — так ярко-розовый цвет называют ведущие программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев и Эвелина Хромченко. Образ дамы в розовом разбавили кроссовки и футболка — вещи белого цвета.

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Кадрами, запечатлевшими ее во время прогулки, Наталья Подольская поделилась в Instagram.

«Меня снимают, как я иду такая, красивая, — говорит Наталья Подольская. — А теперь давайте я сниму красивую Нану и красивую маму. Мы вышли погулять в парк Горького. Я не была здесь лет пять».

Вокалистка призналась, что прогулка ее очень вдохновила и оставила приятные впечатления. Ну а после небольшого променада Наталья немедленно вернулась к своим обожаемым сыновьям.

«Все! Погуляли. Еду к Ивану и к Артемию», — сообщила молодая мама.

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