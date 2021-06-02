По последней моде: Подольская вслед за Валерией облачилась в платье с рукавами-окороками

Отечественные звезды поддержали тренд на наряды с рукавами-окороками. О них ранее рассказывала Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор». По мнению ведущей Первого канала, такие облачения всегда выглядят нарядно и интересно.

Помимо этого, у них есть и другие достоинства: они успешно решают проблему широких бедер, отвлекая на себя внимание своей объемной формой. Однако девушкам со спортивной фигурой не стоит ими увлекаться, поскольку модные рукава делают плечи шире, считает стилист.

В платье-жакете уже отметилась в свете Ольга Бузова, которая предстала в ресторане в кипенно-белой модели. Ксения Бородина появилась на модной тусовке в красном силуэтном платье, нарядившись в модель с кареобразным вырезом. Певица Валерия тоже не обошла стороной модную новинку, выбрав желтый наряд с английским бантом.

Теперь актуальное платье с рукавами-окороками примерила Наталья Подольская. Она приобрела черный наряд с цветными элементами, сочетав его с сапогами-казаками.

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