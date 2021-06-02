«Изображает сестру»: Ксения Бородина нарядила младшую дочку в джинсы-«варенки» и стильный черный жакет

Телеведущая Ксения Бородина всегда очень стильно одета и старается прививать хороший вкус своим дочерям Марусе и Теоне. Звездная мама исправно пополняет гардеробы свой и наследниц трендовыми вещами. Особую слабость к красивым нарядам питает младшая дочка Ксении Бородиной, пятилетняя Теона Омарова.

Судя по всему, звезда вместе с детьми скоро вновь отправится на отдых. Бородина вместе с Теоной отправилась на шопинг, чтобы купить дочери новые купальники. Вероятно, из старых девочка уже выросла.

Для поездки в торговый центр Ксения Бородина нарядила Теону в стиле кэжуал. Девочка предстала на видео в сторис Instagram мамы в ультрамодных джинсах-варенках, являющихся репликой конца 80-х годов прошлого века, что сейчас невероятно модно и актуально. Дополнены джинсы футболкой и надетым поверх стильным черным жакетом.

Теона была рада обновкам и весь обратный путь веселилась на заднем сиденье машины.

«Не мешай, я делаю уроки. Не буду играть. Я звоню подружке. Мне не интересно. Не ходи в мою комнату. Не трогай мои вещи», — произносила Теона фразы.

Как оказалось, она повторяла слова своей старшей сестры Маруси, которые, видимо, часто слышит от нее.

«Изображает сестру», — прокомментировала Ксения Бородина «выступление» младшей дочери.

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