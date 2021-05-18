«Какая серьезная женщина»: младшая дочь Бородиной покрасовалась в юбке плиссе и белой блузе Burberry

Телеведущая наряжает наследниц в дорогие брендовые вещи. Особенно в желании модничать выделяется Теона.

Ведущая «Дома-2» и «Перезагрузки» Ксения Бородина следит за модой не только в силу профессии, но и потому что она мама двух прелестных девочек, которым она старается подавать пример во всем.

Ксения обожает красиво и стильно наряжать Марусю с Теоной, но очевидно, что младшая дочка Бородиной растет той еще кокеткой.

Пятилетняя Теона очень любит обновки и даже устраивает дефиле при каждом удобном случае.

В гардеробе маленькой девочки есть вещи дорогих брендов. В одном из таких нарядов Теона предстала на видео в сторис у мамы. Девочка облачена в костюм британского бренда Burberry, отличительной чертой которого является узнаваемая клетка.

Костюм Теоны состоит из юбки плиссе и белой блузочки с клетчатым воротничком и «крылышками» на рукавах.

В таком виде малышка делала фото для заграничного паспорта. Снимок Теона и продемонстрировала звездной маме.

«Господи, какая серьезная женщина! — восклицает Ксения Бородина. — Красивая, все, езжай к подружке своей, она тебя ждет уже».

Теона, которая занимается художественной гимнастикой, как и ее старшая сестра Маруся, делает па и убегает.

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