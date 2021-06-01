Животик уже не скрыть: беременная Лиза Арзамасова покрасовалась в платье-парашюте в мелкий горошек и милой шляпке

Будущая мама Лиза Арзамасова, которая готовится к рождению первенца, за время беременности успела продемонстрировать несколько очень нежных и красивых луков. Очевидно, что актриса не жалеет денег на то, чтобы радовать себя в столь чудесный период и меняет наряды почти каждый день.

На этот раз Лиза продемонстрировала себя в довольно объемном платье-парашюте нежного оттенка с принтом в мелкий черный горошек. Сверху будущая мама накинула бежевый тренч, ведь в Москве в первый день лета совсем не жарко.

Свой образ Арзамасова дополнила милой шляпкой с ленточкой, а на ножки надела белые туфли с открытой пяткой. Судя по всему, Елизавете очень нравится ее аутфит. В сторис Instagram будущая мама выложила видео, на котором запечатлено, как она в своем наряде красуется перед камерой. Между тем, даже просторное платье не смогло скрыть изменившихся форм Лизы Арзамасовой.

«Девичье», — подписала снимок актриса.

Стоит отметить, что подписчики довольно часто критикуют Лизу Арзамасову за ее образы, считая, что они превращают молодую девушку в возрастную даму.

С мнением общественности согласна и стилист Кира Дихтяр. Она оценила несколько аутфитов будущей мамы, заявив, что им не хватает «юношеского задора».

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