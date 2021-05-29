Спрятала животик: беременная Арзамасова в шляпке клош и платье в цветочек повеселилась с подругами

Актриса не отказывает себе в привычных развлечениях.

26-летняя актриса театра и кино Елизавета Арзамасова ждет первенца. Девушка замужем за фигуристом Ильей Авербухом, и в прошлом году пара узаконила свои тщательно скрываемые отношения. Но сейчас муж и жена не пытаются утаить своего счастья и делятся им со всеми.

Звезда сериала «Папины дочки» уже на внушительном сроке. Но выросший животик не мешает ей жить в прежнем режиме. Девушка гастролирует, выходит на театральную сцену, встречается с подругами и посещает тусовки. В последнюю пятницу мая Арзамасова снова отправилась на рандеву с приятельницами в кафе на открытом воздухе, куда женственно нарядилась.

Пятничный аутфит Арзамасовой, казалось, продуман до мелочей. Платье просторного кроя в полюбившийся девушке принт «мильфлер» дополнил вязаный кардиган на пуговицах. Елизавета завершила наряд соломенной шляпкой и босоножками на широком каблуке с перемычкой на лодыжке.

Кстати, кого именно носит Арзамасова под сердцем – сына или дочку, — пара рассекречивать не спешит. Свою откровенность с публикой актриса и фигурист решили ограничить.

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