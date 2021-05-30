«В Подмосковье красота»: мама Королевой запечатлелась в блузе цвета «взбесившейся Барби» во дворе особняка

Мама известной вокалистки Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай, на днях прилетела в Москву из Майами, где живет со своим вторым мужем. Повод для визита в столицу – день рождения дочери. 31 мая Наташе Королевой исполнится 48 лет.

Людмила Ивановна, судя по всему, остановилась в подмосковном особняке своей звездной наследницы, который находится в подмосковной деревне Крекшино. Женщина невероятно счастлива оказаться в России под занавес мая. В центральной полосе стоит шикарная, немного прохладная погода, и цветут сады. Людмила Порывай в полном восторге от всего этого.

«В Подмосковье красота!» — подписала мама Наташи Королевой снимок в Instagram.

На фото Людмила Ивановна позирует, катаясь на плетеных качелях, установленных в саду особняка в Крекшино. Женщина облачена в черные легинсы и ярко-розовую блузку с бахромой. Этот оттенок розового в программе «Модный приговор» эксперты называют цветом «взбесившейся Барби».

«Зажигалочке дома не сидится! Браво вам, Людочка! Так держать», «Да. Вижу, что красота приехала в Подмосковье», «Супер! Шикарная мама шикарных дочек», — высказываются в Сети.

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