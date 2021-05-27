«Взбесившаяся Барби»: Наташа Королева появилась на яхте в туфельках модного цвета

Певица давно облюбовала этот оттенок и даже выбирала его для маникюра.

Наступивший весенне-летний сезон привнес в список модных трендов массу ярких оттенков. Кислотный салатовый, выбеленный желтый, сочный зеленый – эти и многие другие цвета сейчас особо актуальны.

Один из трендовых – цвет «взбесившейся Барби», о котором ранее рассказывала Эвелина Хромченко, уж очень полюбился певице Наташе Королевой. Звезда эстрады так впечатлилась им, что даже маникюр носила в этом оттенке. Накануне знаменитость появилась на яхте в летнем платье в цветочек и дополнила его яркими аксессуарами – туфлями-лодочками остромодного цвета и сережками в тон.

Кстати, принт платья, в которое нарядилась Королева, сейчас один из актуальных. Многие звезды поддержали тренд на «мильфлер», то есть мелкий цветочек. А дочка Дмитрия Мадикова Стеша и вовсе отшивает наряды с этим узором целыми коллекциями – она год назад открыла собственное производство женских платьев.

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