На контрасте: Кети Топурия в черном мини-платье и ботинках на тракторной подошве пришла на свадьбу к подруге

Певица Кети Топурия, сыну которой не так давно исполнилось четыре месяца, уже демонстрирует потрясающие формы. Молодая мама может позволить себе самые смелые наряды, ведь ее фигура идеальна – ни одного лишнего килограмма! Кети стройна и подтянута, словно еще несколько месяцев назад не ходила беременной.

В очередной раз свои потрясающие формы Кети Топурия продемонстрировала, придя на свадьбу к подруге – модели Миранде Шелии. Красавица и ее избранник в присутствии гостей заключили брак в одном из загсов столицы.

Интересно, что Кети Топурия для торжества выбрала наряд, который контрастирует с образом ее подруги, облаченной в белое платье миди, подчеркивающее ее хрупкий стан. На ножках у Миранды босоножки, придающие ей легкости.

В противовес невесте Кети Топурия облачилась в черное мини-платье с геометрическим рисунком. Наряд открывает стройные ноги звезды и ее красивые коленки. На ногах у Кети трендовые ботинки на тракторной подошве. Довершают дерзкий образ черные очки, которые делают Кети похожей на рокершу, а не гостью романтического мероприятия, каким является свадьба.

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