Заметно подрос: сыну Кети Топурии исполнилось четыре месяца

Певица сообщила об этом в своем микроблоге.

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия – дважды мама. Счастливое пополнение в семье певицы случилось в январе, ровно 4 месяца назад. Красотка подарила мужу, бизнесмену Льву Деньгову, наследника, которого нарекли Адамом.

Как растет и развивается кроха, Топурия практически не показывает своим поклонникам. Лишь изредка малыш мелькнет в микроблогах подруг певицы. Накануне звездная мама запечатлела подросшую пяточку и ладошку малыша и поделилась ими в stories.

«Нам сегодня 4 месяца уже», — сообщила звезда.

Топурия до последнего скрывала, что беременна вторым ребенком. На протяжении всего срока девушка тщательно фотошопила животик, отрицала очевидное и смеялась над новостями о своих якобы вторых родах. Но в итоге рассекретила «интересное положение» в новом клипе, а когда аист прилетел – первой сообщила об этом поклонникам.

Напомним, что у Топурии есть дочь Оливия от первого брака. Малышке 5 лет и она очень любит своего младшего братика.

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