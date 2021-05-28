«Уменьшают градус дресс-кода»: Кейт Миддлтон дополнила брючный костюм кедами

Кейт Миддлтон принц Уильям с официальным визитом находятся в Шотландии. Герцоги Кембриджские уже успели посетить разные организации, в том числе университет, где познакомились почти 20 лет назад. Для каждого выхода в свет Кейт выбирает новый наряд. На этот раз она появилась в брючном костюме и свитере в горизонтальную полоску. Эксперт портала Teleprogramma.pro, фэнш-блогер Кристина Стець, отметила, что этот выбор герцогини не совсем ее украшает.

«Брючный костюм в сочетании со свитером и кедами актуален, если это оверсайз-крой. Но данный образ не совсем украшает герцогиню, так как свитер добавил объема и верх кажется визуально тесным. Горизонтальную полоску не стоит бояться, и Кейт Миддлтон она идет так же, как и костюм с выделяющейся фурнитурной. В общем, образ подчеркивает идеальную фигуру, а кеды уменьшают градус официального дресс-кода», — сказала Стець.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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