Тренд на горох: Кейт Миддлтон появилась на публике в модной блузе

Горох в этом сезоне — один из актуальных принтов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям путешествуют по Шотландии. В рамках рабочего визита герцоги Кембриджские посетили различные организации, в том числе и университет, где познакомились почти 20 лет назад. В заключительный день своего визита в Эдинбурге они побывали в парке Starbank, где поддержали благотворительную организацию Fields in Trust. Об этом пишет People.

На мероприятии, которое прошло на свежем воздухе, Кейт появилась в брючном костюме насыщенного изумрудного оттенка. К нему она подобрала белую блузу в горох оттенка костюма. Этот принт — один из самых актуальных в сезоне. Модницы выбирают не только блузы, но и платья, юбки и комбинезоны самых разных цветов и размеров горошин.

Напомним, в апреле Кейт и Уильям отметили десятую годовщину совместной жизни. Пара воспитывает троих детей, старшему из которых — принцу Джорджу — скоро исполнится восемь лет.

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