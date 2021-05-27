«Подавать пример»: Валерия позировала в ультрамодном джинсовом комбинезоне

Певица с мужем побывала в гостях у Галкина.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин побывали в гостях у Максима Галкина. В YouTube-шоу «Музыкалити» супруги обсудили важные вопросы и поговорили о своей жизни. В студии 53-летняя артистка появилась в ультрамодном джинсовом комбинезоне. Его дополнила белой футболкой и искрящимися кедами. Снимком из студии Валерия поделилась в своем Instagram.

«Конечно, мы все очень разные, но благодаря «Музыкалити» была попытка понять друг друга. P. S. Друзья, пытаясь отстаивать свою точку зрения, оставайтесь корректными. Вы же хотите подавать пример молодым?» — подписала фото певица.

Напомним, в начале этого года Валерия впервые стала бабушкой. Внучку, которую назвали необычным именем Селин, ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана.

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