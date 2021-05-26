Молочный и его оттенки: беременная Горбань в куртке Dior и шляпе побывала на дне рождения

Недавно актриса Маша Горбань вышла замуж. Ее избранником стал Кирилл Зоткин. После свадьбы блондинка объявила о том, что ждет ребенка, который будет вторым для 34-летней актрисы. Напомним, что у нее подрастает дочь Стефания от предыдущего брака, которой в этом году исполнится семь лет. 26 мая супруг Марии отмечает свой день рождения. По этому случаю пара устроила ужин в ресторане на свежем воздухе, куда пригласила близких друзей. Снимками с мероприятия Горбань поделилась в своем Instagram.

На кадрах она позировала в куртке Dior молочного оттенка. Ее стоимость составляет 285 тысяч рублей. В тон подобрала шляпу с широкими полями и ботинки на грубой подошве.

Напомним, широкую популярность Горбань приобрела благодаря сериалу «Кухня».

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