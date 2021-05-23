«Лесная сказка»: беременная Горбань поддержала тренд на широкие джинсы

Недавно Маша Горбань вышла замуж за своего возлюбленного Кирилла Зоткина. Пара ждет ребенка. Для актрисы это будет второй малыш. У нее подрастает дочь Стефания от первого брака, которой в этом году исполнится семь лет. Выходные Горбань решила провести поближе к природе и уехала за город дышать свежим воздухом. Моментами отдыха она делится в своем Instagram. На кадрах блондинка позировала в модной куртке-косухе и трендовых джинсах. Ранее в таких же появлялись на публике певица Валерия, Ольга Бузова и многие другие российские звезды.

«Лесная сказка», — подписала фото Горбань.

Добавим, в этом году Горбань исполнится 35 лет. Актерское признание она получила благодаря роли Кристины Семеновны в сериале «Кухня».

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