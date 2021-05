Повседневный образ: Кейт Миддлтон подчеркнула стройные ноги узкими джинсами

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили университет Сент-Эндрюс, в который поступили почти 20 лет назад. Именно в том студенческом городке они впервые встретились и полюбили друг друга. Визит в учебное заведение состоялся в рамках мини-тура пары по Шотландии.

Во время поездки герцоги Кембриджские решили провести несколько часов на пляже, чтобы устроить личные соревнования на сухопутных яхтах. Для этого Кейт выбрала повседневный образ – она появилась в темно-синих джинсах скинни, такого же оттенка куртке Barbour, розовом джемпере Campbell’s of Beauly и своих любимых грубых ботинках See By Chloe. Об этом пишет People.

Напомним, Кейт и Уильям встречались около десяти лет. Осенью 2010 принц все-таки решился сделать ей предложение, подарив кольцо своей матери. Свадьба герцогов состоялась 29 апреля 2011 года, а в этом году они отметили десятилетие совместной жизни.

