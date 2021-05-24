Range Rover принца Уильяма и Кейт Миддлтон был продан по завышенной цене

В Лондоне продали автомобиль герцогов Кембриджских. Внедорожник Range Rover Vogue SE был подарен принцу Уильяму и Кейт Миддлтон в 2013 году. Известно, что пара использовала его во время визитов в Шотландию и Австралию.

Начальная цена лота составляла 30 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 3 миллионов рублей). На торгах собралось много энтузиастов, которые почти мгновенно повысили цену до 50 625 тысяч (более 5 миллионов рублей). This is Money пишет, что средняя стоимость подержанного автомобиля этой марки на сегодняшний день составляет порядка 25 тысяч фунтов стерлингов, то есть в два раза дешевле.

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Напомним, что в прошлом месяце на продажу был выставлен автомобиль Елизаветы II, на котором она ездила с 2013 по 2015 год. Bentley Mulsanne темно-зеленого цвета оценили в 250 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей).

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