«Какая же красивая»: Королева в силуэтном мини-платье поддержала тренд на актуальный принт

Недавно Наташа Королева гостила в Майами. Там уже много лет живет мама артистки – Людмила Порывай. После отдыха на побережье Атлантического океана певица вернулась в Москву. Для прогулки она решила выбрать мини-платье с актуальным в этом сезоне цветочным принтом. Снимком певица поделилась в своем Instagram.

«Какая же красивая Москва», — написала Королева.

Образ она дополнила туфлями-лодочками цвета фуксии. В тон им подобрала объемные серьги. Образ завершила белой сумкой Channel.

Напомним, что в январе Королева с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, выпустила песню и клип «Гори, гори». Видео к нему пара снимала на Занзибаре.

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