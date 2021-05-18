Травяной слон и мастеровитый сын: Наташа Королева рассказала о своей даче

На телеканале «Муз-ТВ» стартовал новый сезон передачи «У-Дачного чарта». Из-за большого интереса зрителей создатели проекта решили сделать его круглогодичным. Теперь каждую субботу можно погрузиться в загородное настроение с зажигательными музыкальными клипами и харизматичной ведущей. А ею в новых выпусках выступила неподражаемая Наташа Королева.

Интересно, что съемки проекта прошли на даче у звезды. Певица радушно распахнула ворота своего участка и провела экскурсию по владениям. А посмотреть у нее есть на что: по всему периметру расположены удивительные арт-объекты, каждый со своей историей.

Например, огромный красный стул, на который забираются с помощью лестницы, собранный из труб руками сына Королевой, Архипа, расписанная художниками русская печь, подаренная мамой звезды, а еще скамейка-собака по прозвищу Сережа, которую Наташа презентовала Тарзану на день рождения. Однако главной достопримечательностью дачи стал двухсоткилограммовый травяной слон, у которого хозяйка участка и ее гости обычно устраивают танцы.

Телезрители увидят в первых выпусках и сына артистки — Архипа Глушко. Вместе с мамой парень поделился семейными историями и собственными лайфхаками.

Смотрите премьеру программы «У-Дачный чарт» с Наташей Королевой по субботам в 10:30 на канале «Муз-ТВ».

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