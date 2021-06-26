Алая вуаль, кружевные митенки и беретка: 72-летняя Алла Пугачева задает модный тон в аксессуарах

В свои 72 года Алла Пугачева следит за модными трендами. Заметно сбавив в весе и постройнев, Примадонна сменила гардероб, перестав носить туники и балахоны. Певица перешла на мини-шортики, джинсы скинни, платья длины миди, вязаные кардиганы и шифоновые юбки.

При этом особое внимание Алла Борисовна уделяет именно аксессуарам. Сайт Teleprogramma.pro вместе с модным экспертом Ларисой Тимиряевой оценил ультрамодные детали в образах певицы.

«Аксессуары — это точка, которая завершает образ и это ключевая деталь гардероба. С помощью аксессуаров можно не только играть со стилями, но и с цветом. Именно они превращают обычный комплект одежды в стильный лук, определяют и утверждают всю стилистическую концепцию создаваемого образа. Хорошо подобранный аксессуар способен превратить даже самый пресный наряд в оригинальный, а неудачный выбор, способен убить даже самое шикарное платье. Понятие аксессуары объединяет в себя огромное количество вещей: это головные уборы, шарфы, платки, галстуки, очки, перчатки, зонты, сумки, кошельки, портмоне, визитницы, ремни, пояса, бижутерия, ювелирные украшения, часы, которые приносят не только эстетическое удовольствие, но и важное практическое применение. Рассмотрим подетально, насколько умеет играть аксессуарами Алла Пугачева, на примере ее образов», — отметила имиджмейкер.

Леди на французский манер

На шоу «Музыкалити» Алла Пугачева появилась в свой день рождения. Еще одной героиней программы Максима Галкина стала певица Юлия Зиверт. В кадре Примадонна отечественной эстрады позировала в черном бархатном берете. При этом артистка отдала предпочтение прям локонам и челке.

«Алла Борисовна выглядит как настоящая француженка в классическом берете, который обычно называют «французский». Несмотря на простую форму и лаконичный крой, он является одним из самых романтических головных уборов. В данном total black аутфите берет абсолютно уместен и органичен. Он не только по цвету, но и по фактуре сочетается с плечевой одеждой. Прическа, макияж выглядят также по французски — максимально естественно, но ухоженно. А знаете почему Алла Борисовна в тотально черном образе выглядит легко и непринужденно? Потому что в ней глубина и самодостаточность. Такие люди, как правило, дорожат своим пространством и любят дистанцию. А черный цвет как бы говорит: ««Я не беспокою вас — не беспокойте и вы меня». Йоши Ямамото», — отметила стилист.

В гостях у маэстро

Алла Борисовна не смогла пропустить и праздник модельера Вячеслава Юдашкина. Рядом с виновником торжества Примадонна сидела в алой шляпке в виде огромного цветка. Свое лицо певица кокетливо прикрыла вуалью.

«Роскошный и праздничный аксессуар в виде шляпки-цветка с вуалью поддержал тему оригинальности образа Аллы Борисовы. Сразу скажу про вуаль, которая не только добавляет романтики и загадочности, но и напоминает о дистанции. Она как легкая дымка, которая служит завесой перед лицом. Алла Борисовна на дне рождении у Вячеслава Зайцева — известного модельера и эта яркая эксклюзивная шляпка с вуалью абсолютно в формате данного мероприятия. Очень гармонично сочетается с ней перстень с красным камнем, который повторяет круглую форму мушек на вуали. Алла Борисовна выглядит эффектно, ярко, оригинально и благородно», — уточнила Лариса.

Молодая мама для двойняшек

Рядом с мужем и детьми Алла Пугачева буквально светится от счастья. И выглядит очень и очень свежо. Певица облачилась в бежевый тренч оверсайз, добавив к луку молодежную фуражку с козырьком.

«Лаконичный, одновременно сдержанный и модный streetstyle-образ. Алла Борисовна любит французский стиль и применяет его в своих аутфитах. Мы видим любимое француженками сочетание бежевого с черным и применение мужского стиля в женских образах. Бежевая куртка — производная от тренча в сочетании с французской кепкой, которая поддерживает стиль милитари куртки, гармонично сочетаются друг с другом. Поскольку кепка заимствована из мужского стиля, то в сочетании с распущенными волосами и макияжем происходит столкновение ИНЬ и ЯН, что добавляет эффекта и на контрасте с мужским подчеркивается женственность, только более непринужденно и изысканно», — похвалила певицу Тимиряева.

В гипюре и струящейся юбке

На вечеринку с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица отправилась в платье с открытыми плечами и гипюровой струящейся юбке с полупрозрачным эффектом. Изюминкой образа стали кружевными митенки, которыми артистка умело прикрыла кисти рук.

«Дерзкий образ в черном монохроме, в экстремальном мини, прикрытым юбкой из сетки. Что сразу бросается в глаза — это горизонтальные линии, на которых выстроен весь образ. Первая горизонталь начинается с зоны декольте, что, кстати, раздвинуло визуально плечевой пояс, сузив при этом талию, добавив женственности, а в сочетании с пышной верхней юбкой, приблизило силуэт к форме «Песочные часы». Следующая горизонталь создают рукава, митенки, длина мини и подол верхней юбки. И весь силуэт мог бы быть визуально изрезан, если бы не был уравновешен вертикалями, которые акцентируют на себе внимание, а именно: просвечивающие ноги, волосы и украшение на шее, на которое я хочу обратить особое внимание. Дело в том, что оно увязывает своей формой всю идею и геометрию образа. Украшение — это настоящее ДНК данного образа, его матрица. Туфли поддержали женственность, а митенки дерзость. Как мы снова наблюдаем, что именно аксессуары сделали образ целостным и индивидуальным. Грамотное использование аксессуаров – показатель хорошего вкуса и великолепного чувства стиля», — добавила стилист.

С мужем в особняке

Алла Пугачева просто обожает украшения — особенно массивные подвески и кулоны. Одним из таких аксессуаров она похвасталась, позируя с мужем в подмосковном особняке в деревне Грязь.

«Просто идеально смотрится контрастное столкновение мужского и женского в Total black и этим умело пользуются француженки и Алла Борисовна. Черный — идеальный фон для statement-аксессуаров, что мы и наблюдаем в данном образе. Оригинальность кулона гармонично поддержана прической. И хочу заметить, что кулоны на цепочках снова в модных фаворитах», — уточнила Лариса.

В гостях у Юдашкиных

На вечеринке с четой Юдашкиных певица появилась в блузе с открытыми плечами и полосатых брюках, добавив к луку акцентный широкий поясок. Алла Борисовна умело подчеркнула талию, похваставшись постройневшим силуэтом.

«ИНЬ и ЯН в «одном флаконе» придает образу особый шарм. Жесткий кожаный ремень, сделав акцент на талии, подчеркнул женственность. А в сочетании с горизонтальной линией в зоне декольте, да еще с мягкой текстурой блузы, жесткость ремня и акцентная округлая пряжка, усилили контраст, что помогло не только визуально уменьшить талию, но и приблизить силуэт к самой гармоничной форме песочных часов, усилив женственность», — отметила Тимиряева.

В кино с Лизой и Гарри

Алла Пугачева знает свои сильные стороны: на этот раз она отдала предпочтение светлой цветовой палитре. Молочный бомбер с мехом, джинсы «варенки», очки с алой круглой оправой и массивный перстень в тон — каждая деталь точное попадание.

«Уютный, нежный, и одновременно яркий, модный зимний образ. Нежность и «вкусность» создает цветовое комбинирование. Поддерживают и завершают образ имиджевые очки «Тишейды» в модной оправе с двойным мостом и прозрачными стеклами. Они не только добавили модного градуса, но и хорошо поддержали яркий образ в дневное время, когда дневной макияж не приемлет яркого раскраса. Не последнюю роль играет и перстень с красным круглым камнем, который по цвету и по форме гармонирует с очками. Вся аксессуарная группа в едином цвете, ритме и стиле», — восхитилась Примадонной стилист.

Кудри и объятия любимого мужчины

Пышная укладка с мелкими кудрями — фирменная прическа Примадонны. В особняке с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица позировала в небесно-голубой шифоновой блузе и вязаном кардигане с кофейно-пшеничным оттенком. Изюминкой образа стала сумочка с фантазийной вышивкой.

«Еще один модный и контрастный образ для прохладной погоды. Контраст четких линий и жесткой формы рубашки с мягким бесформенным кардиганом, гладкой текстуры рубашки и шероховатой вязанной фактуры кардигана, было бы сложно увязать между собой две контрастные вещицы без сумочки, которая чудным образом «поженила» их между собой. Форма сумочки поддержала лаконичность линий и форму рубашки, а цветовое сочетание и матовая фактура — кардиган. Копна кудрявых волос и их цвет гармонично сочетаются с фактурой и цветом кардигана, а для рубашки надето колье. Как мы видим, что аксессуары — это связующее звено образа при сочетании в одном образе несочетаемого, и именно они позволяют связать между собой все стилистические противоречия», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии.

Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также