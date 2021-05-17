«Прическа ее омолаживает»: 72-летняя Пугачева с удлиненным каре подчеркнула «стройные ноги» леггинсами

Максим Галкин поделился в Instagram свежими кадрами, запечатлев Примадонну с семилетним сыном Гарри. Мальчик приготовил для звездной мамы сюрприз, побаловав ее выпечкой по собственному рецепту. Алла Пугачева с удовольствием полакомилась пышками с корицей, дав понять, что уже давно не пробовала такие вкусности.

При этом шоумен показал, в какой одежде Алла Борисовна ходит по дому. Певица примерила белоснежный наряд — свободную сорочку и узкие леггинсы, сделав акцент на стройной фигуре. Имидж-стилист Екатерина Клинова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила лук артистки.

«Алла Пугачева талантливая, яркая, уникальная. В ее возрасте мало кто может похвастаться таким активным и насыщенным образом жизни. Я ее искренне уважаю и восхищаюсь ее талантом. В целом она старается всегда выглядеть моложе, всегда у нее модная и стильная одежда. В данном комплекте рубашка-туника скрыла животик, плечи, руки, оборки придали игривый вид, укороченные леггинсы подчеркнули ее стройные ноги. К ее «теплому» природному колориту ей больше подойдет молочный цвет, чем чистый белый. Прическа — удлиненное каре, тоже на Алле смотрится хорошо, омолаживает ее. Легкий нюдовый макияж дома вполне уместен. В целом мне импонирует ее домашний образ», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист.

Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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