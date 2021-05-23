Мужья и любовники Ларисы Гузеевой
Видео
Ребенок и громкие романы Наоми Кэмпбелл
Видео

«15 недель»: беременная Костенко позировала в платье трендового оттенка с объемными рукавами

Модель ждет третьего ребенка.

«15 недель»: беременная Костенко позировала в платье трендового оттенка с объемными рукавами
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Розовый и все его оттенки продолжают будоражить сердца модниц. Не осталась в стороне и беременная Анастасия Костенко. В своем Instagram она разместила фото, на которых позировала в розовом платье с бантом на спине и объемными руками.

«15 недель. Второй триместр, четвертый месяц. Более или менее я чувствую себя уже лучше», — написала Костенко.

Напомним, Анастасия и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек – Милану и Еву. Старшей недавно исполнилось три года, а младшей еще нет и двух. Кто у них родится на этот раз – супруги пока не говорят. О беременности они сообщили на прошлой неделе.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко последние новостиДмитрий Тарасов и Анастасия Костенкомода и стильМодные трендытрендТренды весны