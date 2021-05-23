«15 недель»: беременная Костенко позировала в платье трендового оттенка с объемными рукавами

Розовый и все его оттенки продолжают будоражить сердца модниц. Не осталась в стороне и беременная Анастасия Костенко. В своем Instagram она разместила фото, на которых позировала в розовом платье с бантом на спине и объемными руками.

«15 недель. Второй триместр, четвертый месяц. Более или менее я чувствую себя уже лучше», — написала Костенко.

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Напомним, Анастасия и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек – Милану и Еву. Старшей недавно исполнилось три года, а младшей еще нет и двух. Кто у них родится на этот раз – супруги пока не говорят. О беременности они сообщили на прошлой неделе.

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