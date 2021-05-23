«Дала клятву оберегать»: Анастасия Костенко стала крестной матерью

Жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — опубликовала на своей страничке свежее фото из храма. Таким способом знаменитость решила продемонстрировать свой новый статус.

Оказалось, модель стала крестной матерью. Напомним, у самой Анастасии есть две дочери: двухлетняя Милана и годовалая Ева. А недавно стало известно, что Костенко и Тарасов ждут третьего ребенка. Пока пара не раскрыла пол будущего малыша.

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Пока Анастасия не стала мамой в третий раз, однако теперь она крестная мать. Костенко разместила фото в белоснежном платке и платье с цветочным принтом. На руках у возлюбленной Тарасова была малышка в кипенно-белом крестильном костюмчике.

«Сегодня, моя милая Алиса, я стала тебе второй мамой, твоей крестной. С чистыми намерениями и добрыми помыслами я дала клятву оберегать тебя от всего, что может встать на твоем духовном пути. Теперь у тебя есть Ангел -Хранитель и еще одни родные души, которые будут стараться быть тебе верными друзьями и наставниками. Слава Богу за все!», — написала Костенко под фото.

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