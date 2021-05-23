Актуальный casual: Валерия показала, с чем сочетать модные джинсы

Валерия – настоящая модница. Она постоянно следит за трендами и не упускает возможности примерять самые разные наряды. Кукольные платья или классические костюмы, кажется, что блондинке к лицу абсолютно любой образ. На этот раз артистка выбрала аутфит в стиле casual, состоящий из модных джинс с широкими штанинами и объемной куртки. Образ она дополнила белой футболкой с ярким принтом, а также кепи из денима в цвет куртки. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Сколько же в Подмосковье прекрасных мест! Сегодня был семейный обед на природе. А с погодой-то как повезло!», — написала Валерия.

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Напомним, недавно артистка отметила свой 53-й день рождения. А в начале этого года впервые стала бабушкой.

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