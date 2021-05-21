В одной цветовой гамме: Валерия показала, с чем сочетать трендовые широкие джинсы

Певица Валерия всегда держит руку на пульсе во всем том, что касается главных трендов сезона. Этой весной актуальными стали широкие классические брюки и джинсы. В таких уже запечатлелись многие российские звезды, включая Ольгу Бузову, Леру Кудрявцеву и других. Примерила трендовые джинсы и Валерия. В образе casual ее запечатлел муж Иосиф Пригожин. Кадрами он поделился в свое Instagram.

«Какая красивая! Супер! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Образ артистка дополнила ярко-синим пиджаком с пуговицами и белым топом. Также она подобрала к аутфиту сумочку лимонного оттенка.

Напомним, недавно Валерия отметила свое 53-летие. А зимой этого года впервые стала бабушкой. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана.

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