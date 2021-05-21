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На пике популярности: Королева вслед за Рудковской выбрала наряд с леопардовым принтом

Артистка позировала на яхте в Майами.

На пике популярности: Королева вслед за Рудковской выбрала наряд с леопардовым принтом
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Леопардовый принт вновь вернулся на модные подиумы, а значит, и в звездные гардеробы. Наряды, обувь, сумки с этим мега-популярным рисунком выбирают многие российские звезды. Так, накануне Яна Рудковская появилась на светском рауте в леопардовом аутфите.

Вслед за ней тренд поддержала и Наташа Королева. В своем Instagram она разместила видео, на кадрах которого позировала на яхте в леопардовом халате.

«В моем сердце живет любовь! А в вашем? Хороших выходных!» — написала Королева.

Добавим, что артистка с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, вновь решили отдохнуть в Майами. Именно там уже много лет живет мама певицы — Людмила Порывай. В этом году она отметила свой юбилей — 75 лет.

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