На пике популярности: Королева вслед за Рудковской выбрала наряд с леопардовым принтом

Леопардовый принт вновь вернулся на модные подиумы, а значит, и в звездные гардеробы. Наряды, обувь, сумки с этим мега-популярным рисунком выбирают многие российские звезды. Так, накануне Яна Рудковская появилась на светском рауте в леопардовом аутфите.

Вслед за ней тренд поддержала и Наташа Королева. В своем Instagram она разместила видео, на кадрах которого позировала на яхте в леопардовом халате.

«В моем сердце живет любовь! А в вашем? Хороших выходных!» — написала Королева.

больше по теме Тусовка в Майами: Наташа Королева пришла на день рождения подруги в шляпе и коротком белом сарафане Певица наслаждается отпуском за океаном и часто посещает праздники и вечеринки.

Добавим, что артистка с мужем Сергеем Глушко, более известным как Тарзан, вновь решили отдохнуть в Майами. Именно там уже много лет живет мама певицы — Людмила Порывай. В этом году она отметила свой юбилей — 75 лет.

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