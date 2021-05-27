«Агрессивная и страстная»: эксперт объяснила, почему Юлия Волкова не похожа на депутата

Сначала экс-татушка Юля Волкова пела, что ей нужна она, а потом решила баллотироваться в депутаты. Почему? Здесь много вопросов, сарказма и хейта. Давайте не будем лезть в политические дебри и психологию, а поговорим на привычном нам языке. Языке стиля.

Эксперт в вопросах делового и светского протокола, стилист-имиджмейкер Мария Рябова уверена, что Юлию подвел именно внешний вид. Да, перед нами прекрасная девушка, с яркой внешностью – пухлыми губами, длинными волосами, объемной грудью. В общем со всем тем, что нужно для того, чтобы эффектно смотреть на сцене, а не в Госдуме.

Мария рассмотрела девять последних образов Волковой и рассказала, что в них нужно доработать, чтобы чисто внешне «дорасти» до депутата.

Не говорит о серьезности намерений

«В этом образе Юлия регистрировалась на пост депутата. О чем нам говорит ее образ? О чем угодно только не о серьезности ее намерений. Строгий дресс-код, протокольный стиль, которого должны придерживается политики, всегда сдержан и выверен. В случае женщины — это костюм или платье правильной длины и жакет, аккуратная прическа или укладка. Рванные джинсы, кроссовки и наспех собранные волосы здесь абсолютно не к месту. Юлия как будто случайно проходила мимо».

Рваные джинсы и футболки с принтом — табу

«Хороший образ, который Юле идет, отлично подойдет для встреч с друзьями, фотосессии или вечеринки. Однако если мы говорим об образе политика, человека, который выступает от лица граждан страны, то открытые босоножки, рваные джинсы и футболка с принтом — запрещены, так же как яркие макияж и маникюр».

Не стильно. И уже не модно

«В данном случае, если заменить куртку устаревшего фасона на более актуальную или на пальто, футболку на однотонную, джинсы взять чуть пошире, а волосы собрать в низкий пучок, то образ станет вполне уместным для неофициальных встреч. В идеале кроссовки заменить ботинками или лоферами».

Не хватило сдержанности

«Более сдержанный макияж и аккуратная прическа! Именно так Юлия могла бы выглядеть в день подачи заявления на пост депутата. Однако весь остальной образ подходит разве что для вечеринок. Крупные серьги, открытый живот, короткие кожаные шорты и колготки, имитирующие чулки, подчеркивают хорошую фигуру Юлии, но никак не ее ум и политические взгляды».

Что хорошо для артиста, плохо для политика

«Пиджак — один из главных атрибутов делового стиля, но в данном случае цвет не позволяет дать положительную оценку. Он прекрасен в жизни артиста, в политике же главные цвета синий, серый, нейтральные и приглушенные оттенки. И, конечно, как я уже говорила, волосы должны быть уложены, а в случае с такой длиной собраны в прическу».

Нет элементов делового стиля

«Образ для вечеринок или выступлений, ни один из его элементов мы не можем применить в создании делового лука. В гардероб женщины политика безусловно входят платья, но это платья футляры с рукавами, если же рукавов нет – должен быть жакет. Конечно, и в сапогах ходить можно, но темного или нейтрального цвета».

Нельзя открывать плечи

«Несмотря на сдержанный бежевый цвет, образ так же не подходит для заседаний в Госдуме. В строгом политическом дресс-коде нет места трикотажу и открытым плечам, а сумка должна четко держать форму и носится в руке. И, конечно, никто не должен видеть нижнее белье или его отсутствие».

Агрессивная и страстная… депутат?

«Образ в стиле драмы, слегка агрессивный и страстный. Политик же должен демонстрировать уверенность, надежность и профессионализм. Даже если заменить открытые босоножки на платформе на сдержанные туфли лодочки, лук свой посыл кардинально не изменит. А вот подобная прическа могла бы быть, стоит лишь слегка ее поправить».

Вульгарно и устарело

«Белый пиджак с блестящим декором мог бы подойти на вечерние мероприятия, но в комплекте с платьем того же оттенка и элегантными туфлями. Или топом и шелковой юбкой. Кружевное боди с ультракороткими шортами выглядит вульгарно и устаревши, а для политика подобный образ в принципе не приемлем».

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – эксперт в вопросах делового и светского протокола, стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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