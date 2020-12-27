«Ты умеешь любить и беречь»: Юлия Волкова поделилась редким фото сына

35-летняя экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова воспитывает двоих детей от разных отношений. 27 декабря младшему наследнику вокалистки Самиру Ясинову исполнилось двенадцать лет.

Звезда трогательно обратилась к сыну, публично поздравив его на своей страничке в Instagram. Юлия Волкова назвала Самира своим сокровищем и призналась, что очень гордится им.

«Ты умеешь любить и беречь, дружить и дорожить. У тебя огромное и доброе сердце, продолжай оставаться таким всегда», — написала певица в Instagram.

Звездная мама поблагодарила Бога, который одарил ее таким ребенком, и пообещала сыну, что всегда будет рядом и поддержит его в любой момент.

Напомним, что сейчас Юлия Волкова принимает участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

Певица решила вернуться на сцену после борьбы с онкологическим заболеванием – несколько лет назад у нее была обнаружена злокачественная опухоль в щитовидной железе. Юлия перенесла несколько операций, тяжелейшие сеансы химиотерапии, процедуры по восстановлению голоса.

Смотрите также