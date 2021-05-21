Прогулка по набережной: загорелая Климова в джинсах с «рваными» коленками примерила мюли

У Екатерины Климовой есть 19-летняя дочка Елизавета. В этом году девушка оканчивается первый курс журналистики МГУ. В отличие от звездной мамы, Хорошилова не стала выбирать для себя актерскую стезю. И связано это в первую очередь с тем, что Лиза с детства видела, как непросто эта профессия — частые разъезды, гастроли, съемки и репетиции, на личную жизнь и семью остается не так много времени.

При этом Климова старается не забывать о себе любимой: походы к косметологу, шопинг, путешествия еще никто не отменял. На одном из летних снимков Екатерина позировала на прогулке по набережной. При этом актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» примерила простую футболку, которую она заправила в модные джинсы с «рваными» коленками. Изюминкой образа стали мюли. Так, экс-возлюбленная Гелы Месхи умело подчеркнула тонкую талию, стройность ног и изящные щиколотки, сделав акцент на бронзовый загар.

В одном из интервью Екатерина призналась, что она не торопится заводить серьезные отношения. После развода с третьим мужем и отцом младшей дочери Беллы, актриса хочет наладить гармонию с самой собой, отдохнуть от романов и отношений с сильным полом.

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